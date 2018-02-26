26 Февр. 15:43 2018-02-26T15:43:34+03:00

Это будет сделано для того, чтобы таким пассажиркам уступали места

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В московском метро беременным женщинам выдадут специальные значки, чтобы им уступали места. Об этом заявил первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию», - сказал Латыпов.

Он отметил, что беременные пассажирки могут получить значок красного цвета с надписью "Спасибо, что уступили место будущей маме" на стойках "Живое общение" на 13 станциях метро и пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК). Справку о беременности предоставлять не нужно.

По словам Латыпова, подобные социальные кампании ранее ранее состоялись в метро Нью-Йорка и Лондона. В отношении пассажиров, которые не станут уступать место будущим мамам, никаких санкций применять не будут.

Акция идет с 26 февраля в пилотном режиме. В будущем, возможно, станет постоянной, передает ТАСС.