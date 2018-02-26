2018-02-26T16:28:14+03:00
Происшествия

При крушении судна в Китае погибло пять человек

На борту потерпевшего аварию сухогруза находилось шестеро, живым удалось найти только одного
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Китае перевернулось грузовое судно. Инцидент произошел ранним утром 26 февраля в провинции Хайнань на реке Юаньшуй в черте города Чандэ. В результате крушения два человека погибли, еще трое пропали без вести.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти, судно с песком следовало в направления порта разгрузки. Внезапно оно дало течь и стало стремительно опрокидываться на бок. В какие-то считанные минуты баржа перевернулась и пошла ко дну.

Через час к месту трагедии прибыли спасательные службы. В настоящее время поисково-спасательная работа продолжается. Из шести человек, находившихся на борту сухогруза, один был обнаружен живым. Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести. Причины крушения выясняются.

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