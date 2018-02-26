Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

26 Февр. 17:05 2018-02-26T17:05:41+03:00

Участники мероприятия обсудили ситуацию в Восточной Гуте и провокации террористов в Сирии

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В понедельник, 26 февраля, президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Участники мероприятия обсудили ситуацию в Восточной Гуте и провокации террористов в Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте. Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент и члены Совбеза РФ подчеркнули важность выполнения принятой ранее Советом безопасности ООН резолюции 2401.

Как сообщал сайт kp.ru, указанный документ требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" в Сирии по меньшей мере на 30 дней, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать пострадавших.

Также пресс-секретарь отметил, что на совещании стороны затронули "актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня".