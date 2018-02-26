Ученые: Красное вино предотвращает болезни зубов и десен

26 Февр. 17:13 2018-02-26T17:13:19+03:00

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Исследователи из Американского химического общества выявили полезные свойства красного вина. Оказалось, что этот напиток благотворно влияет на микрофлору полости рта и даже предотвращает заболевания зубов и десен.

По словам экспертов, в вине содержится антиоксидант полифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне. Это вещество не позволяет прилипать бактериям к зубам, таким образом избавляя от неприятного запаха изо рта и кариеса.

При этом ученые отмечают, что это открытие не является поводом употреблять вино чаще и в больших количествах. Также они напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск различных заболеваний, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, ранее ученые выяснили, что у человечества на генетическом уровне развивается алкогольная непереносимость. В процессе эволюции все больше распространения получают гены, вызывающие тяжелое похмелье после застолья.