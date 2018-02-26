Минтруд РФ предложил повысить пособие по безработице и упростить его получение

26 Февр. 17:31 2018-02-26T17:31:18+03:00

В настоящее время в ведомстве дорабатывают соответствующий законопроект

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Министерство труда и социальной защиты России предложило повысить пособие по безработице и упростить его получение. В настоящее время в ведомстве дорабатывают соответствующий законопроект.

Документ "позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице", которые устанавливаются ежегодно российским кабмином, а также упростить условия признания россиянина безработным. Также законопроект будет содержать условия назначения выплат и сроков выплат.

"В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - отметили в пресс-службе Минтруда, передает "Интерфакс".

Ранее главы Счетной палаты РФ Татьяна Голикова раскритиковала размеры пособия по безработице в России и условия его выплаты. По ее словам, минимальный размер пособия в России составляет всего 850 рублей, а максимальный - 4900 рублей.