26 Февр. 18:09 2018-02-26T18:11:12+03:00

За время боевых действий в Донбассе более 500 украинских силовиков свели счеты с жизнью Фото: REUTERS

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Со времени начала военной операции в Донбассе более 500 участвовавших в ней военнослужащих ВСУ свели счеты с жизнью. О этом сообщил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«За два месяца текущего года по два суицида в неделю (шестнадцать погибших от суицида) — эти скупые данные… Из почти 313 тысяч участников АТО (с 2014 года) — 518 человек совершили самоубийства», - написал Матиос на своей странице в Facebook.

В подтверждение своих слов он также опубликовал данные из Единого реестра досудебных расследований.

«Большинство самоубийц — совсем молодые ребята 1995-1998 годов рождения. Вот такая ужасная правда, и данные о суицидах не являются и не могут быть тайными», - добавил прокурор.

В феврале Матиос сообщил, что еженедельно в зоне так называемой АТО в Донецкой и Луганской областях кончают самоубийством два-три украинских военнослужащих. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский назвал эти сведения ложными и заявил, что статистика по самоубийствам в войсках остается на прошлогоднем уровне. При этом он отказался назвать конкретное число покончивших с собой, сославшись на секретность информации.

«Мне приходится опровергать ложь генерала Минобороны с глубокой грустью. Военные прокуроры из-за бездушной и небрежной работы подразделения Грунтковского вынуждены «работать» не с живым, а мертвым личным составом ВСУ», - отметил в свою очередь Матиос.