2018-02-26T18:55:44+03:00
Происшествия

В Москве из инкассаторской машины похитили четыре миллиона рублей

ЧП произошло возле торгового центра "Водный" на севере столицы
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве из инкассаторской машины украли четыре миллиона рублейВ Москве из инкассаторской машины украли четыре миллиона рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Москве полиция разыскивает автомобиль, на котором скрылись неизвестные, похитившие четыре миллиона рублей из инкассаторский машины. ЧП произошло возле торгового центра "Водный" на севере столицы.

"В полицию поступило сообщение о краже из инкассаторской машины на Головинском шоссе. Разыскивается автомобиль, на котором уехали вероятные преступники. Сумма похищенного составила 4 миллиона рублей", — передает РИА Новости сообщение источника в правоохранительных органах.

По данным пресс-службы столичного главка МВД, по этому адресу произошла кража. Однако в ведомстве не подтвердили официально, что деньги были украдены из инкассаторского автомобиля.

"К полицейским обратились представители организации, которые сообщили, что неизвестные совершили кражу денежных средств, принадлежащих организации, после чего скрылись на автомобиле", — сообщили в пресс-службе.

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