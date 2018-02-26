Шойгу: интенсивность боевой подготовки войск повысилась на 15%

26 Февр. 19:03 2018-02-26T19:03:27+03:00

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что интенсивность боевой подготовки в российских войсках выросла в прошлом году на 15%.

"Благодаря совершенствованию учебно-материальной базы интенсивность боевой подготовки повысилась на 15%. Одновременно увеличилась и нагрузка на учебные объекты. В среднем она составляет 98%", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он добавил, что в 2018 году на полигоны поставят более 3,5 тыс. единиц радиоуправляемого оборудования для сокращения срока подготовки объектов к практике.

"Только в 2017 году обустроено 77 полигонов. В сравнении с 2013 годом оснащенность войск современным учебным оборудованием увеличилась в 2,5 раза", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в течение пяти лет построено и оборудовано больше 11 тысяч военных учебных объектов, что позволило военным строителям в два раза сократить сроки ввода в эксплуатацию и уменьшить финансовые затраты.

"Наиболее эффективно развивается инфраструктура военных городков, оснащаются полигоны и специальные объекты для проведения Армейских международных игр и учебно-боевых мероприятий", - добавил министр, передает ТАСС.