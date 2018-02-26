ФСБ объявила в международный розыск организатора поставок кокаина из Аргентины в Европу

26 Февр. 19:11 2018-02-26T19:13:37+03:00

Личность подозреваемого установлена, по предварительным данным он скрывается на территории Германии

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Организатор поставки крупной партии кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«В настоящее время ведется работа по привлечению к уголовной ответственности организатора указанной преступной группы, скрывающегося в ФРГ, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола», - пояснили в ведомстве.

На данный момент задержаны уже пять фигурантов этого дела — три гражданина России и двое аргентинцев. Как сообщал сайт «КП», еще один участник преступного сообщества находится в розыске.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские и аргентинские правоохранители провели совместную операцию, вычислив канал поставки крупной партии наркотиков (389 кг) на европейский рынок, а также задержав его организаторов.

По данным ведомства, партия кокаина была обнаружена в одном из корпусов посольства РФ в Аргентине — она принадлежала сотруднику из числа технического персонала, который к тому моменту уже закончил командировку. Местные правоохранители были немедленно уведомлены о находке.

В результате спецоперации, в России и Аргентине задержаны четыре человека, включая бывшего бухгалтера посольства.