ФСБ объявила в международный розыск организатора поставок кокаина из Аргентины в Европу
Организатор поставки крупной партии кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«В настоящее время ведется работа по привлечению к уголовной ответственности организатора указанной преступной группы, скрывающегося в ФРГ, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола», - пояснили в ведомстве.
На данный момент задержаны уже пять фигурантов этого дела — три гражданина России и двое аргентинцев. Как сообщал сайт «КП», еще один участник преступного сообщества находится в розыске.
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские и аргентинские правоохранители провели совместную операцию, вычислив канал поставки крупной партии наркотиков (389 кг) на европейский рынок, а также задержав его организаторов.
По данным ведомства, партия кокаина была обнаружена в одном из корпусов посольства РФ в Аргентине — она принадлежала сотруднику из числа технического персонала, который к тому моменту уже закончил командировку. Местные правоохранители были немедленно уведомлены о находке.
В результате спецоперации, в России и Аргентине задержаны четыре человека, включая бывшего бухгалтера посольства.