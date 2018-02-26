МПК обнародовал список россиян, которые примут участие в Паралимпийский играх

26 Февр. 19:22 2018-02-26T19:40:50+03:00

Все допущенные россияне получат статус «нейтральный атлет» и заявлены в соревнованиях по пяти видам спорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего 30 атлетов, среди которых не будет хоккейной паралимпийской дружины

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Международный Паралимпийский комитет утвердил список российских атлетов которые допущены до зимних Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Без учета спортсменов-ведущих в соревнованиях смогут принять участие 30 российских атлетов, без учета спортсменов-ведущих.

Все допущенные россияне получат статус «нейтральный атлет» и заявлены в соревнованиях по пяти видам спорта. Всем им будет запрещено использовать на форме национальную символику. А во время церемонии награждения будет звучать паралимпийский гимн. Соответствующий список спортсменов уже опубликован на официальной странице МПК.

Стоит отметить, что в отличии от ОИ-2018, российские паралимпийцы не смогут принять участие в хоккейном турнире, где у нашей сборной гарантировано ведущие позиции. Устав Паралимпиады не предусмаривает наличие нейтральных спортсменов в хоккейном турнире. А переделывать регламент в угоду россиянам МПК отказался.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.