Грузовой самолет Airbus Beluga совершил вынужденную посадку в Германии после возгорания на борту
Один из крупнейших в мире грузовых самолетов Airbus Beluga был вынужден совершить экстренную посадку после того, как в небе над Германией на борту произошло возгорание.
Как сообщает издание Bild со ссылкой на пожарные службы, самолет благополучно приземлился в небольшом аэропорту Финкенвердер под Гамбургом. Пожар начался в кабине пилотов, его вероятной причиной стало возгорание проводки.
На борту самолета находились трое членов экипажа, в результате происшествия никто из них не пострадал.
Airbus Beluga — широкофюзеляжный реактивный самолет повышенной грузоподъемности. Объем его транспортного отсека составляет около 1400 кубических метров. Он может доставить 47 тонн груза на расстояние до 1700 км со скоростью примерно 750 км/ч.
Свое название грузовик получил от характерной формы корпуса, которая напоминает кита белуху (анг. Beluga).