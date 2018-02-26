26 Февр. 19:38 2018-02-26T19:39:49+03:00

Грузовой самолет Airbus Beluga совершил вынужденную посадку в Германии после возгорания на борту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Один из крупнейших в мире грузовых самолетов Airbus Beluga был вынужден совершить экстренную посадку после того, как в небе над Германией на борту произошло возгорание.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на пожарные службы, самолет благополучно приземлился в небольшом аэропорту Финкенвердер под Гамбургом. Пожар начался в кабине пилотов, его вероятной причиной стало возгорание проводки.

На борту самолета находились трое членов экипажа, в результате происшествия никто из них не пострадал.

Airbus Beluga — широкофюзеляжный реактивный самолет повышенной грузоподъемности. Объем его транспортного отсека составляет около 1400 кубических метров. Он может доставить 47 тонн груза на расстояние до 1700 км со скоростью примерно 750 км/ч.

Свое название грузовик получил от характерной формы корпуса, которая напоминает кита белуху (анг. Beluga).