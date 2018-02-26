2018-02-26T22:18:12+03:00
Экономика

Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельник

Индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, РТС — 1,81%
Денис СУХОВ
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Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельникРоссийские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельникФото: REUTERS
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Российские индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали рост на закрытии торгов в понедельник, обновив исторический максимум на фоне благоприятных новостей от рейnинговых агентств.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% до 2353,16 пунктов. РТС подрос на 1,81%, остановившись на 1324,62 пунктах.

Лидерами роста на рынке акций стали бумаги ВТБ (+5,6%), «Норникеля» (+4,3%), «Россетей» (+3,4%), «Магнитогорского металлургического комбината» (+2%), «РусГидро» (+1,8%), «Северстали» (+1,5%), «Сургутнефтегаза» (+2,1%).

Рост произошел на фоне повышения рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Standard & Poor's Global Ratings: в пятницу, 23 февраля, он был улучшен с «ВВ+» до «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

Кроме того, агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило рейтинги России на последней ступени инвестиционного уровня «BBB-». Moody's рейтингует Россию на уровне «Ba1», что на один шаг ниже инвестиционного. Прогноз обоих агентств - «позитивный».

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