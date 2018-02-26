Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельник
Российские индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали рост на закрытии торгов в понедельник, обновив исторический максимум на фоне благоприятных новостей от рейnинговых агентств.
Индекс Мосбиржи прибавил 0,7% до 2353,16 пунктов. РТС подрос на 1,81%, остановившись на 1324,62 пунктах.
Лидерами роста на рынке акций стали бумаги ВТБ (+5,6%), «Норникеля» (+4,3%), «Россетей» (+3,4%), «Магнитогорского металлургического комбината» (+2%), «РусГидро» (+1,8%), «Северстали» (+1,5%), «Сургутнефтегаза» (+2,1%).
Рост произошел на фоне повышения рейтинга России до инвестиционного уровня агентством Standard & Poor's Global Ratings: в пятницу, 23 февраля, он был улучшен с «ВВ+» до «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.
Кроме того, агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило рейтинги России на последней ступени инвестиционного уровня «BBB-». Moody's рейтингует Россию на уровне «Ba1», что на один шаг ниже инвестиционного. Прогноз обоих агентств - «позитивный».