2018-02-26T22:37:06+03:00
В мире

Посол РФ обсудит с замглавы МИД Великобритании ситуацию в Восточной Гуте

По данным дипломатических источников, встреча состоится во вторник
Денис СУХОВ
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Посол РФ обсудит с замглавы МИД Великобритании ситуацию в Восточной ГутеПосол РФ обсудит с замглавы МИД Великобритании ситуацию в Восточной ГутеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский посол в Великобритании Александр Яковенко встретится с заместителем министра иностранных дел королевства Аланом Дунканом. Дипломатам предстоит обсудить ситуацию в сирийской Восточной Гуте.

«Посол во вторник встречается с Аланом Дунканом», - цитирует РИА Новости слова дипломатического источника.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил, что вызвал российского посла с тем, чтобы узнать от него о планах Москвы по выполнению резолюции СБ ООН 2401, принятой 24 февраля.

Документ предписывает без промедления прекратить столкновения и обеспечить на территории САР 30-дневное прекращения огня для доставки гуманитарной помощи населению. В то же время из режима перемирия исключаются террористические группировки.

Как сообщал ранее сайт «КП», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании с 27 февраля гуманитарных коридоров для мирных жителей Восточной Гуты, где продолжаются столкновения правительственных сил и террористических группировок.

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