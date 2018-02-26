Российских лыжниц-призеров ОИ-2018 встретили на родине предложением руки и сердца

26 Февр. 23:06 2018-02-26T23:08:41+03:00

Вернувшихся из Южной Кореи Анну Нечаевскую и Анастасию Седову в аэропорту ждали женихи Фото: скриншот с видео

Вернувшихся из Южной Кореи Анну Нечаевскую и Анастасию Седову в аэропорту ждали женихи

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Российских лыжниц Анну Нечаевскую и Анастасию Седову, вернувшихся с Олимпиады-2018 бронзовыми призерами, в аэропорту ждали не только благодарные болельщики, но и женихи — под бурные овации молодые люди сделали спортсменкам предложения руки и сердца.

Столь эмоциональный момент не остался без внимания камер.

Российские олимпийцы вернулись из Южной Кореи рейсом из Сеула в столичный аэропорт Шереметьево. Там их встретили родные и близкие, а также сотни восторженных болельщиков с российскими флагами, воздушными шарами и самодельными плакатами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641017" frameborder="0"></iframe> Российским лыжницам — призёрам ОИ-2018 сделали предложение руки и сердца.Российских лыжниц — бронзовых призёров Олимпиады в Пхёнчхане ждал сюрприз по возвращении на родину. Прямо во время встречи в аэропорту женихи сделали Анне Нечаевской и Анастасии Седовой предложение руки и сердца

Олимпийские игры 2018 года проходили в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Согласно решению Международного олимпийского комитета, сборная РФ была отстранена от участия, и наши спортсмены выступили в нейтральном статусе как «Олимпийские атлеты из России».

Всего россияне завоевали 17 медалей, включая золотые в хоккее и женском одиночном фигурном катании, а также также 6 серебряных и 9 бронзовых в других дисциплинах.