Российских лыжниц-призеров ОИ-2018 встретили на родине предложением руки и сердца
Российских лыжниц Анну Нечаевскую и Анастасию Седову, вернувшихся с Олимпиады-2018 бронзовыми призерами, в аэропорту ждали не только благодарные болельщики, но и женихи — под бурные овации молодые люди сделали спортсменкам предложения руки и сердца.
Столь эмоциональный момент не остался без внимания камер.
Российские олимпийцы вернулись из Южной Кореи рейсом из Сеула в столичный аэропорт Шереметьево. Там их встретили родные и близкие, а также сотни восторженных болельщиков с российскими флагами, воздушными шарами и самодельными плакатами.
Российским лыжницам — призёрам ОИ-2018 сделали предложение руки и сердца.Российских лыжниц — бронзовых призёров Олимпиады в Пхёнчхане ждал сюрприз по возвращении на родину. Прямо во время встречи в аэропорту женихи сделали Анне Нечаевской и Анастасии Седовой предложение руки и сердца
Олимпийские игры 2018 года проходили в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Согласно решению Международного олимпийского комитета, сборная РФ была отстранена от участия, и наши спортсмены выступили в нейтральном статусе как «Олимпийские атлеты из России».
Всего россияне завоевали 17 медалей, включая золотые в хоккее и женском одиночном фигурном катании, а также также 6 серебряных и 9 бронзовых в других дисциплинах.