Украинский министр упал в обморок после угроз послу США

СЕГОДНЯ 03:34 2018-02-27T13:52:27+03:00

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На форуме в Киеве министр информационной политики Украины Юрий Стець при всех упал в обморок. Так закончилось выступление чиновника, в котором он высказал угрозы в адрес евродепутата Ребекки Хармс и посла США на Украине Мари Йованович.

«Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним», — начал бледный Стець.

Он говорил глухим голосом и явно задыхался, когда обратился к Хармс и Йованович.

«Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», - сказал министр и, пошатываясь, ушел с трибуны.

Как передает портал «Политнавигатор», возле кулис Стець упал в обморок. Ведущая извинилась за инцидент, пояснив, что глава Мининформполитики болен.

«Извините, пожалуйста. Министр больной. Для нас это норма. Просим понять этот момент. Министр волнуется, и в его состоянии это нормально», — заявила она.

Стецю стало плохо после угроз американскому послу.Министр упал в обморок, не дойдя до кулис

Как писал сайт kp.ru, 11 сентября Верховный суд Крыма вынес приговор заместителю председателя Меджлиса* Ахтему Чийгозу. Его осудили на 8 лет колонии за организацию массовых беспорядков у здания Верховной Рады Автономной РК (Государственного Совета Автономной РК) 26 февраля 2014 года. Позже его помиловал президент России Владимир Путин по просьбе муфтия крымских мусульман.

* Меджлис крымскотатарского народа – запрещенная в РФ организация.