Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом в мире

СЕГОДНЯ 05:55 2018-02-27T05:56:36+03:00

Его альбом и сингл занимают первые строчки в рейтингах продаж

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Британский певец и музыкант Эд Ширан назван самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года. Об этом сообщила Международная федерация звукозаписи (IFPI).

Альбом Ширана Divide получил в прошлом году статус "платинового" в 36 странах, а самым популярным синглом признана песня Shape Of You. Как отмечается в ежегодном докладе, опубликованном на сайте федерации в понедельник, впервые в истории в рейтинге IFPI первые строчки занимают альбом и сингл, принадлежащие одному исполнителю.

Макс Лусад, отвечающий за запись синглов Ширана в компании Universal Music Group, назвал британца «невероятным».

«Он невероятный автор песен, вокалист и исполнитель, чья способность рассказывать истории и заставлять людей чувствовать выделяет его из толпы», - сказал он.

Лидер прошлогоднего рейтинга канадский рэпер Дрейк в этом году спустился на вторую строчку со своим альбомом More Life. На третьем месте рейтинга оказался шестой студийный альбом американски Тейлор Свифт «Репутация».