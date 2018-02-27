Средний чек россиян в магазине вырос за полгода на 31%

СЕГОДНЯ 06:45 2018-02-27T13:12:47+03:00

За последние полгода россияне стали выбирать более дорогие продукты в магазинах

За наличные граждане покупают в основном еду, табак и пиво

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Средний чек россиянина в магазине вырос почти на треть за последние полгода и составил в январе 2018 года 675 рублей. Такие данные обнародовала компания «Платформа ОФД» Сбербанка.

В июле прошлого года сумма по среднему чеку при оплате наличными составляла 515 рублей, что на 31% ниже нынешнего показателя. «Платформа ОФД» получает данные напрямую от онлайн-касс. По ее сообщению, граждане РФ за наличные покупают продукты питания, табачные изделия, слабый алкоголь и товары для автомобиля, пишут «Известия».

При этом чек по кредитным картам вырос меньше - на 18%. В январе этого года он составил 970 рублей - против 820 рублей в июле 2017-го. Банковскими картами граждане оплачивают покупки электронной и компьютерной техники, косметики, лекарств, одежды.

Генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров отметил, что затраты покупателей стали более продуманными, и при этом в продуктовой корзине появилось больше дорогих продуктов.

«У покупателей появилось ощущение стабильности, выросла уверенность в будущем, обозначилось желание улучшить качество товаров в потребительской корзине», — сказал он.

По его словам россияне экономили в кризис, но полгода назад наметился тренд к росту потребления.