Погода в Москве на 27 февраля 2018 года: температура воздуха упадет до -16 градусов

СЕГОДНЯ 07:02 2018-02-27T07:02:01+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 27 февраля 2018 года. Судя по всему, как и обещали специалисты, последние дни последнего зимнего месяца будут самыми морозными в этом сезоне. Так, во вторник температура воздуха в столице составит всего -14…-16 градусов. При этом ожидается переменная облачность, а небольшой снег пройдет лишь местами. Ветер же будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на среду столбики термометров опустятся до -20…-22 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также не исключен небольшой снег.

Отметим, погода в этом феврале не раз удивляла москвичей. Как сообщал сайт kp.ru, в самом начале этого месяца на город обрушился настоящий «снегопад века». За два дня высота сугробов в столице выросла до 55 сантиметров.

А в конце февраля в мегаполис пришли морозы, которые более характерны для Восточной Сибири. К примеру, ночь на 26 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы: на ВДНХ, где расположена главная столичная метеостанция, температура воздуха опускалась до -19,8 градуса.

Кстати, по прогнозам, оттепели до 5 марта не ожидается. Однако календарная весна в Москве начнется с относительного «потепления», то есть будет теплее относительно последних дней февраля, но температура так и останется ниже климатической нормы.