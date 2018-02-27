Дезертир сдался правосудию через 25 лет после побега из армии

СЕГОДНЯ 07:04 2018-02-27T13:05:04+03:00

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В правоохранительные органы явился младший сержант Сергей Трофимов, дезертировавший из армии в 1992 году. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета.

Прийти с повинной и сдаться беглец решил после переговоров следователя с родственниками Трофимова. Тот разъяснил, какое наказание может ожидать дезертира за совершенное преступление.

Всего ГВСУ за 2017 год разыскало 614 дезертиров, сбежавших из армии в разные годы. В соответствии со статьей 338 Уголовного кодекса, самовольное оставление части в России наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Благодаря разъяснительной работе число военнослужащих, добровольно явившихся в правоохранительные органы, в период проведения весеннего и осеннего призывов практически в 2 раза превысило число задержанных, говорится на сайте ведомства.

Число разыскиваемых уклонистов за прошлый год снизилось на 6,3%. В этом году следственные военные органы обещают продолжать свою работу по выявлению дезертиров.