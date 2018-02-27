2018-02-27T07:25:23+03:00
Экономика

Производитель Johnnie Walker выпустил для американок виски для женщин

Напиток Jane Walker поступил в продажу ограниченной серией
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Коробка и бутылка нового бренда виски для женщин Jane WalkerКоробка и бутылка нового бренда виски для женщин Jane WalkerФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Производитель известного шотландского виски Johnnie Walker компания Diageo, решила заинтересовать своим продуктом женщин и выпустила напиток под брэндом Jane Walker. Чтобы слабый пол не перепутал – на этикетке изобразили леди в костюме для верховой езды, мужском цилиндре и с тростью в руке

Продукт будет доступен пока только на территории США . Всего изготовлено 250 тысяч бутылок виски для дам. Они поступят в продажу в марте 2018 года. Компания Diageo объявила, что один доллар с каждой проданной бутылки Jane Walker будет переводить на счета общественных организаций, отстаивающих права женщин.

Кроме того в Diageo хотят увеличить число женщин в руководстве компании. К апреле совет директоров должен наполовину состоять из представительниц прекрасного пола, передает Вloomberg.

Виски Johnnie Walker производится с 1820 года. Он считается наиболее распространенным шотландским виски в мире. Логотип виски - мужчина в цилиндре и тростью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Борис Джонсон: Применение Дамаском химоружия может спровоцировать военный ответ Великобритании
Посол России в Аргентине рассказал подробности "кокаинового дела"
Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В 2017 году четыре тысячи человек оштрафовали за курение в неположенных местах
Кремль не видит оснований для переноса послания президента Федеральному собранию
СМИ: США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ЗРС С-400
На Неаполь обрушился самый мощный с 1956 года снегопад
Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные
В РФ завершено проектирование корабельного двигателя пятого поколения
Украина ужесточает наказание за незаконный въезд на территорию страны
Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес»