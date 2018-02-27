Производитель Johnnie Walker выпустил для американок виски для женщин

СЕГОДНЯ 07:25 2018-02-27T07:25:23+03:00

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Производитель известного шотландского виски Johnnie Walker компания Diageo, решила заинтересовать своим продуктом женщин и выпустила напиток под брэндом Jane Walker. Чтобы слабый пол не перепутал – на этикетке изобразили леди в костюме для верховой езды, мужском цилиндре и с тростью в руке

Продукт будет доступен пока только на территории США . Всего изготовлено 250 тысяч бутылок виски для дам. Они поступят в продажу в марте 2018 года. Компания Diageo объявила, что один доллар с каждой проданной бутылки Jane Walker будет переводить на счета общественных организаций, отстаивающих права женщин.

Кроме того в Diageo хотят увеличить число женщин в руководстве компании. К апреле совет директоров должен наполовину состоять из представительниц прекрасного пола, передает Вloomberg.

Виски Johnnie Walker производится с 1820 года. Он считается наиболее распространенным шотландским виски в мире. Логотип виски - мужчина в цилиндре и тростью.