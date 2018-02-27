2018-02-27T07:26:57+03:00
В мире

Американские СМИ рассказали о «серьезной проблеме» армии США

Журналисты призвали Пентагон пересмотреть подход к использованию вооруженных сил страны
Дарья ИВАШКИНА
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Американские СМИ рассказали о «серьезной проблеме» армии СШААмериканские СМИ рассказали о «серьезной проблеме» армии СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 27 февраля, СМИ опубликовали материал, в которой рассказывается о «серьезной проблеме» армии США. Так, по мнению журналистов, американская армия слишком зависима от элитных подразделений.

Авторы публикации утверждают, что чрезмерный авторитет «морских котиков», «зеленых беретов» (Сил специального назначения США) и рейнджеров (элитного подразделения глубинной разведки) подрывает значимость всех остальных армейских подразделений. Как пишет National Interest (NI), иногда «элита» вынуждена выполнять задачи, которые не входят в сферу их компетенции, что снижает способности данных подразделений исполнять свои прямые обязанности.

В связи с этим авторы материала призвали Пентагон пересмотреть подход к использованию вооруженных сил. По мнению NI, в настоящее время «настал идеальный момент для этого». «США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей, применять нужное подразделение в каждом конкретном случае», - пишет издание.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошло года в США заявили о превосходстве российской армии над американской.

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