США разворачивают новую кампанию борьбы с иностранной «пропагандой и дезинформацией»

СЕГОДНЯ 08:12 2018-02-27T08:12:04+03:00

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Во вторник, 27 февраля, стало известно, что в минувший понедельник Пентагон передал Госдепартаменту США 40 миллионов долларов из собственных бюджетных средств. Как выяснилось, эти деньги должны быть потрачены на реализацию «различных инициатив по противодействию пропаганде и дезинформации со стороны зарубежных стран».

Таким образом, эти 40 миллионов пойдут в Центр глобального взаимодействия (ЦГВ) – подразделение Госдепа, основными целями которого являются борьба с террористической пропагандой, а также «противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия». В частности, часть переданных Пентагоном средств планируется потратить на «поддержку общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации», передает ТАСС.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года США представили новую стратегию национальной безопасности, в которой говорится о том, что Россия и Китай «представляют серьезную угрозу». Как оказалось, по мнению Вашингтона, Москва якобы использует сложные «кампании саботажа, дезинформации и пропаганды», пытаясь «создать кризис доверия».