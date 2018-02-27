Япония успешно запустила ракету с новейшим разведывательным спутником

СЕГОДНЯ 08:27 2018-02-27T08:27:13+03:00

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Во вторник, 27 февраля, японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило с космодрома Танэгасима, расположенного в префектуре Кагосима на юго-западе Страны восходящего солнца, тяжелую ракету-носитель Н2-А. Старт состоялся в 13:34 по местному времени (07:34 мск).

Как ожидается, в ближайшее время ракета выведет на орбиту новейший правительственный разведывательный спутник Optical 6 производства компании Mitsubishi Electric, сообщается на сайте JAXA. Предполагается, что аппарат будет заниматься сбором данных, связанных с деятельностью КНДР.

Кстати, напомним о другом космическом запуске. Так, как сообщал сайт kp.ru, 6 февраля с космодрома в американском штате Флорида была запущена сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, которая позднее вывела на орбиту находившийся на ее борту спорткар основателя компании SpaceX Илона Маска - красный Tesla Rodster.