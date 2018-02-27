Госдеп подтвердил отставку спецпредставителя США по КНДР

СЕГОДНЯ 08:51 2018-02-27T08:51:13+03:00

При этом в американском дипведомстве заверили, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Пхеньян

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В Госдепартаменте США подтвердили информацию об отставке спецпредставителя Соединенных Штатов по КНДР Джозефа Юна. Там заявили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее действительно принял отставку дипломата. Причем, как уточнила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, Юн решил сложить с себя полномочия по личным причинам.

«Спецпредставитель Джозеф Юн, уважаемый член высшей дипломатической службы, принял решение подать в отставку по личным причинам, и госсекретарь поневоле одобрил это решение и пожелал ему всего наилучшего», - сказала Науэрт ТАСС.

При этом она заверила, что дипломатические усилия США относительно Северной Кореи будут продолжены. По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон планирует оказывать максимальное давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не согласится начать «заслуживающие доверия переговоры».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье делегация Северной Кореи заявила о готовности своей страны к переговорам с США. На это в Белом доме отметили, что любой диалог с Пхеньяном должен завершиться денуклеаризацией Корейского полуострова.