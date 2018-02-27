Самолет с горящим двигателем экстренно сел в США

СЕГОДНЯ 09:11 2018-02-27T09:11:21+03:00

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Самолет авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт вылета: там он успешно совершил аварийную посадку с горящим двигателем.

Как уточнил представители перевозчика, через несколько минут после взлета командир экипажа принял решение прервать полет, так как пилоты заметили неполадки в работе правого двигателя. В результате полет длился в общей сложности около 30 минут.

В момент ЧП на борту воздушного судна находились 115 человек – 110 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал. Причем после инцидента всех пассажиров пересадили на другой самолет, который доставил их в пункт назначения целыми и невредимыми, передает телеканал ABC News.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля самолет Boeing 777 американской авиакомпании United Airlines благополучно приземлился в аэропорту Гонолулу (штат Гавайи) после того, как во время полета над Тихим океаном у него отлетел кожух одного из двух двигателей.