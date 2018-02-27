2018-02-27T10:07:30+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали обещание США ввести новые санкции в течение 30 дней

Как считает депутат Алексей Чепа, это «очередная попытка давления в канун 18 марта»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments15
В Госдуме прокомментировали обещание США ввести новые санкции в течение 30 днейВ Госдуме прокомментировали обещание США ввести новые санкции в течение 30 днейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали заявление главы Минфина США Стивена Мнучина, который пообещал в течение 30 дней ввести новые санкции против России. Так, член думского комитета по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что все подобные заявления являются попыткой давления в преддверии президентских выборов в РФ, которые запланированы на 18 марта.

Причем, по мнению депутата, Мнучин, скорее всего, говорил о введении ограничений на основе секретной части «кремлевского доклада», который ранее озвучили в американском конгрессе.

«Мы видели санкции, которые они опубликовали в конце января, сейчас, предполагаю, эти санкции будут относительно того секретного списка, который якобы был озвучен в конгрессе, но утечки информации по этому списку не было. Я думаю, что это очередная попытка давления в канун 18 марта, такие заявления связаны с этой причиной. После 18 марта эффект от них уже будет другой», - сказал политикв беседе с RT.

Напомним, 30 января министерство финансов США представило «кремлевский доклад», в который вошли все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации и крупные предприниматели. В общей сложности в списке значатся имена 210 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Борис Джонсон: Применение Дамаском химоружия может спровоцировать военный ответ Великобритании
Посол России в Аргентине рассказал подробности "кокаинового дела"
Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В 2017 году четыре тысячи человек оштрафовали за курение в неположенных местах
Кремль не видит оснований для переноса послания президента Федеральному собранию
СМИ: США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ЗРС С-400
На Неаполь обрушился самый мощный с 1956 года снегопад
Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные
В РФ завершено проектирование корабельного двигателя пятого поколения
Украина ужесточает наказание за незаконный въезд на территорию страны
Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес»