Полиция Таиланда отказалась выпустить Рыбку и Лесли под залог
Таиландская полиция отказалась выпустить под залог секс-инструкторов Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, также известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.
Напомним, что двух блогеров и еще восьмерых человек накануне задержали по обвинению в нелегальной трудовой деятельности на территории королевства. При этом арест Лесли проходил в прямом эфире - когда правоохранители ворвались в помещение, секс-гуру вел онлайн-трансляцию своего тренинга. Рыбка в этот момент преподавала уроки соблазнения на острове Ко Ланта, где также была задержана.
"Они пытались договориться о залоге, но получили отказ. Теперь выйти под залог задержанные смогут только по судебному решению", - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Паттайи.
Известно, что судебное заседание, на котором молодым людям будет предъявлено обвинение, состоится 27 февраля, тогда же будет рассмотрен вопрос о залоге.
Ранее сайт kp.ru публиковал интервью Насти Рыбки, которая рассказала, что является матерью троих детей, но не собирается их воспитывать.