2018-02-27T10:31:05+03:00
Общество

Полиция Таиланда отказалась выпустить Рыбку и Лесли под залог

Сейчас секс-инструкторы содержатся под стражей по обвинению в нелегальной трудовой деятельности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Блогер, инструктор по соблазнению Настя РыбкаБлогер, инструктор по соблазнению Настя РыбкаФото: Instagram.com
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Таиландская полиция отказалась выпустить под залог секс-инструкторов Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, также известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Напомним, что двух блогеров и еще восьмерых человек накануне задержали по обвинению в нелегальной трудовой деятельности на территории королевства. При этом арест Лесли проходил в прямом эфире - когда правоохранители ворвались в помещение, секс-гуру вел онлайн-трансляцию своего тренинга. Рыбка в этот момент преподавала уроки соблазнения на острове Ко Ланта, где также была задержана.

"Они пытались договориться о залоге, но получили отказ. Теперь выйти под залог задержанные смогут только по судебному решению", - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Паттайи.

Известно, что судебное заседание, на котором молодым людям будет предъявлено обвинение, состоится 27 февраля, тогда же будет рассмотрен вопрос о залоге.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью Насти Рыбки, которая рассказала, что является матерью троих детей, но не собирается их воспитывать.

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