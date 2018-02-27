2018-02-27T10:36:05+03:00
Политика

СКР обвинил подполковника ВСУ в организации убийства журналиста Анатолия Кляна

Оператор Первого канала погиб в результате обстрела автобуса с матерями срочников в Донбассе
Дарья ИВАШКИНА
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Российский журналист Анатолий КлянРоссийский журналист Анатолий Клян
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Во вторник, 27 февраля, стало известно, что Следственный комитет России (СКР) предъявил подполковнику вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Маломену обвинение в организации убийства российского журналиста Анатолия Кляна. По данным следствия, именно Маломен в 2014 году отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников в Донбассе, где находился и оператор Первого канала.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления "организация убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти" <…> подполковнику Николаю Маломену», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Анатолий Клян погиб в результате обстрела автобуса с матерями срочников в Донецке в 2014 году. Он получил ранение в живот и скончался по пути в больницу.

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