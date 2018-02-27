Ученые нашли простой способ победить депрессию

СЕГОДНЯ 10:52 2018-02-27T10:52:06+03:00

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Американские исследователи нашли простой способ справиться с депрессией. Оказалось, что в некоторых случаях человек может обойтись без помощи специалистов, достаточно, просто включить в свой рацион определенные продукты.

На эту мысль ученых из Медицинского центра университета Раш (Чикаго) и Академии неврологии США навели итоги исследования рациона питания пожилых людей, подверженных нервным расстройствам и пребывающим в перманентном угнетенном состоянии. Медики на протяжении шести лет наблюдали за пациентами и установили, что те пожилые люди, которые редко употребляли красное мясо, но часто питались овощами и фруктами на 11% реже других впадали в депрессию. И наоборот, те люди которые предпочитали мясо, чаще пребывали в грустном настроении и легко огорчались без повода, пишет «Утро.ру».

Кроме того, специалисты отметили, что регулярные физические нагрузки также помогают организму справляться с депрессией. Благодаря всего часовой зарядке человек становится более сильным и выносливым, передает сайт argumenti.ru.