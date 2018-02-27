2018-02-27T11:10:09+03:00
В мире

Посол США в РФ считает, что в 2018 году российско-американские отношения улучшатся

Более того, по мнению дипломата, Москва и Вашингтон могут сотрудничать даже несмотря на ограничительные меры
Дарья ИВАШКИНА
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Посол США в России Джон ХантсманПосол США в России Джон ХантсманФото: REUTERS
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Посол США в России Джон Хантсман, выступая во вторник, 27 февраля, на встрече со студентами Казанского медицинского университета, выразил надежду на то, что в 2018 году отношения Москвы и Вашингтона улучшатся.

Как отметил дипломат, антироссийские санкции «возникли в результате проблем в российско-американских отношениях». «Мы будем решать их постепенно. В этом смысле я с оптимизмом смотрю на 2018 год, это будет важный год, который мы можем закончить на лучшей ноте, чем сейчас», - цитирует Хантсмана ТАСС.

Также посол подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты могут сотрудничать несмотря на ограничительные меры, в том числе в науке и бизнесе. Так, важным вопросом, по его мнению, сейчас должно быть, «когда ученые США и РФ вместе объявят войну раку».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, только в минувший понедельник, 26 февраля, глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал в течение 30 дней ввести новые санкции против России.

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