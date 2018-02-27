Глава Минэнерго ДНР задержан по подозрению в создании ОПГ
Глава Министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Галенко, а также более двух десятков чиновников ведомства подозреваются в хищении свыше 100 млн рублей. Такое заявление сделали в пресс-службе МВД ДНР.
"Установлено, что Министр угля и энергетики ДНР Галенко Э.И. с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий", - говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.
Известно, что всего в период с января 2017 года участниками ОПГ было похищено более 100 млн рублей. Все это время чиновники использовали свое должностное положение и наносили ущерб республике.
К настоящему моменту задержаны двадцать два человека, занимающие различные должности в министерстве. Семнадцать из них на время следствия будут находится под стражей. Правоохранители уже возбудили ряд уголовных дел.
Сейчас ведутся действия по изобличению фигурантов и установлению всех фактов деятельности группировки.
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