Глава Минэнерго ДНР задержан по подозрению в создании ОПГ

СЕГОДНЯ 11:16 2018-02-27T11:16:28+03:00

В результате деятельности группировки было похищено более 100 млн рублей

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Глава Министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Галенко, а также более двух десятков чиновников ведомства подозреваются в хищении свыше 100 млн рублей. Такое заявление сделали в пресс-службе МВД ДНР.

"Установлено, что Министр угля и энергетики ДНР Галенко Э.И. с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий", - говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

Известно, что всего в период с января 2017 года участниками ОПГ было похищено более 100 млн рублей. Все это время чиновники использовали свое должностное положение и наносили ущерб республике.

К настоящему моменту задержаны двадцать два человека, занимающие различные должности в министерстве. Семнадцать из них на время следствия будут находится под стражей. Правоохранители уже возбудили ряд уголовных дел.

Сейчас ведутся действия по изобличению фигурантов и установлению всех фактов деятельности группировки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве задержали бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, который покинул свой пост в июне 2014 года из-за нарушений.