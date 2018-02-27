2018-02-27T11:43:02+03:00
Происшествия

Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинеи стали более 30 человек

Стихия парализовала работу аэропорта, разрушила здания и повредила сеть линий электропередач
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее. Фото: Архив "КП"Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее. Фото: Архив "КП"
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Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинеи возросло еще больше и превысило три десятка человек. Стихия магнитудой 7,5 обрушилась накануне утром.

Подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. По подсчетам сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

По словам руководителя местной службы здравоохранения Джозефа Бириси, на дороги и реки в регионе сошли оползни, которые разрушили многие строения. В результате стихии, в некоторых провинциях пришлось приостановить работу аэропортов. Кроме того, из-за мощных толчков были порваны линии электропередач и местные жители остались без света, передает сайт телеканала «Звезда».

Во время землетрясения пострадали порядка трехсот человек, более тридцати — погибли, пишет «Свободная пресса».

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