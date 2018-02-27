2018-02-27T12:08:51+03:00
Происшествия

Полиция изъяла из онлайн-магазина 345 кг синтетических наркотиков

Члены группировки торговали запрещенными веществами по всей России, а расчеты вели в криптовалюте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранителям удалось ликвидировать нарколаборатории в нескольких регионах страны. Фото: МВД РФПравоохранителям удалось ликвидировать нарколаборатории в нескольких регионах страны. Фото: МВД РФФото: кадр с видео
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Полиция задержала 27 членов преступной группировки, которая вела оптовую торговлю синтетическими наркотиками через онлайн-магазин, действующий во многих регионах России. В результате следственных действий было изъято более 345 кг запрещенных веществ. Такое заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Организаторами криминальной группы был налажен весь цикл оборота наркотических средств от производства до сбыта конечному потребителю. Вербовка участников осуществлялась через социальные сети путем размещения объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве закладчиков и курьеров", - приводятся ее слова на сайте ведомства.

Следствию также известно, что особо крупные партии наркотиков преступники поставляли в оборудованных тайниками автомобилях. При этом все расчеты с клиентами велись в криптовалютах.

В ходе спецоперации на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края полицейскими выявлены и ликвидированы четыре нарколаборатории с производительностью от 20 до 100 кг "синтетики" в неделю.

В этих же регионах, а также в Иванской и Свердловской областях были задержаны активные участники организованного сообщества. Из них 23 человека помещены под стражу, еще четверо отпущены под подписку о невыезде. Всего возбуждено 19 уголовных дел.

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