Министр экономики Греции подал в отставку из-за скандала

СЕГОДНЯ 12:37 2018-02-27T12:37:44+03:00

В Греции очень негативно отреагировали на информацию о предоставленных чиновникам субсидиях Фото: REUTERS

Общественный резонанс вызвала информация о том, что супруга Димитриса Пападимитриу получила от государства 23 тысячи евро на аренду жилья

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Министр экономики и развития Греции Димитрис Пападимитриу решил уйти в отставку после скандала, разгоревшегося вокруг его супруги Рании Антонопулу.

"Он провел беседу с премьер-министром [Алексисом Ципрасом] и сказал ему, что делает это из-за политического резонанса", - заявил представитель ведомства.

Отметим, что скандал разгорелся после того, как в СМИ появилась информация о полученных супругой министра 23 тысяч евро субсидий на аренду дорогостоящего жилья в Афинах. Такая государственная поддержка действительно полагается тем членам правительства, которые изначально не проживали в греческой столице, однако на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране общественность восприняла все негативно.

В результате 26 февраля Антонопулу оставила пост главы подразделения по борьбе с безработицей и пообещала вернуть государству выделенные средства. Однако многие политики требовали отставки ее супруга.

По данным агентства Reuters, глава правительства уже принял отставку Пападимитриу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным на февраль 2017 года, каждый третий грек живет за чертой бедности, а уровень безработицы находится в районе 23%.