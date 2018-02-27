В Сирии к режиму прекращения огня присоединились 11 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 12:46 2018-02-27T12:46:29+03:00

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Российские военные в течение суток подписали 11 соглашений о присоединении 11 населенных пунктов к режиму прекращения огня. На перемирие согласились жители провинции Идлиб, Хама и Хомс.

Кроме того Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики провел гуманитарную акцию в пункте провинции Риф, расположенном в провинции Дамаск. Местным жителям были доставлены 1,9 тонн продуктов питания, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что за минувшие сутки российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала 16 случаев стрельбы из минометов и стрелкового вооружения. Нарушения были зарегистрированы на территориях, которые находятся под контролем боевиков террористических группировок.