Доллар достиг минимума с 2015 года
27 февраля доллар на межбанке обновит свой минимум с апреля 2015 года. С 10:00, с момента начала открытия торгов на Московской бирже за американца давали менее 55,585 руб./$. И это при цене нефти выше $67 за баррель.
Однако спустя некоторое время американская национальная валюта немного отыграла падение. К 10:40 цена за доллар составила 55,64 руб./$, евро — 68,61 руб./€.
Стоит отметить, что, как утверждают экономисты и биржевики, подобная тенденция на стремительное снижение не удивительна: понижению курсов ведущих мировых валют на российском рынке способствовало решение накануне ведущего мирового рейтингового агентства S&P вернуть повысить суверенный рейтинг России до уровня «инвестиционный».