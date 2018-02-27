Доллар достиг минимума с 2015 года

СЕГОДНЯ 13:16 2018-02-27T13:16:19+03:00

Курс доллара к рублю достиг минимума с апреля 2015 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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27 февраля доллар на межбанке обновит свой минимум с апреля 2015 года. С 10:00, с момента начала открытия торгов на Московской бирже за американца давали менее 55,585 руб./$. И это при цене нефти выше $67 за баррель.

Однако спустя некоторое время американская национальная валюта немного отыграла падение. К 10:40 цена за доллар составила 55,64 руб./$, евро — 68,61 руб./€.

Стоит отметить, что, как утверждают экономисты и биржевики, подобная тенденция на стремительное снижение не удивительна: понижению курсов ведущих мировых валют на российском рынке способствовало решение накануне ведущего мирового рейтингового агентства S&P вернуть повысить суверенный рейтинг России до уровня «инвестиционный».