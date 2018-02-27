2018-02-27T13:16:19+03:00
Экономика

Доллар достиг минимума с 2015 года

Обрушению американской валюты по отношению к рублю способствовало повышение суверенного рейтинга России
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Курс доллара к рублю достиг минимума с апреля 2015 г.Курс доллара к рублю достиг минимума с апреля 2015 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

27 февраля доллар на межбанке обновит свой минимум с апреля 2015 года. С 10:00, с момента начала открытия торгов на Московской бирже за американца давали менее 55,585 руб./$. И это при цене нефти выше $67 за баррель.

Однако спустя некоторое время американская национальная валюта немного отыграла падение. К 10:40 цена за доллар составила 55,64 руб./$, евро — 68,61 руб./€.

Стоит отметить, что, как утверждают экономисты и биржевики, подобная тенденция на стремительное снижение не удивительна: понижению курсов ведущих мировых валют на российском рынке способствовало решение накануне ведущего мирового рейтингового агентства S&P вернуть повысить суверенный рейтинг России до уровня «инвестиционный».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Борис Джонсон: Применение Дамаском химоружия может спровоцировать военный ответ Великобритании
Посол России в Аргентине рассказал подробности "кокаинового дела"
Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В 2017 году четыре тысячи человек оштрафовали за курение в неположенных местах
Кремль не видит оснований для переноса послания президента Федеральному собранию
СМИ: США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ЗРС С-400
На Неаполь обрушился самый мощный с 1956 года снегопад
Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные
В РФ завершено проектирование корабельного двигателя пятого поколения
Украина ужесточает наказание за незаконный въезд на территорию страны
Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес»