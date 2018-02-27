Звезда «Династии» избила бойфренда и оказала сопротивление полиции

СЕГОДНЯ 13:33 2018-02-27T13:33:24+03:00

Женщина вела себя очень агрессивно и не хотела садиться в патрульную машину

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Во вторник, 27 февраля, появилась информация о задержании звезды сериала «Династия» Хизер Локлир. Как выяснилось, полиция Лос-Анджелеса арестовала актрису за бытовое насилие: она подралась со своим бойфрендом и оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия после того, как их вызвал брат 56-летней артистки.

Как рассказали стражи порядка, женщина вела себя очень агрессивно и враждебно. По их словам, они с трудом смогли усадить ее в патрульную машину. Что касается бойфренда Локлира, то у него после потасовки с возлюбленной обнаружили травму. Между тем он отказался обращаться к медикам за помощью.

Чуть позднее Локлир отпустили на свободу под залог в 20 тысяч долларов. При этом ее обязали явиться в суд 13 марта, пишет Би-би-си.

Отметим, Хизер Локлир - шестикратный номинант на премию «Золотой глобус», однако известно она не только своими ролями, но и многочисленными романами и проблемами в личной жизни. В частности, актриса встречалась с Томом Крузом, Скоттом Байоном и Джеком Вагнером.