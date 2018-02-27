2018-02-27T13:46:46+03:00
Умные вещи

Apple представит сразу три новые модели iPhone уже этой осенью

Один из смартфонов станет самым большим в данной серии и будет иметь экран размером 6,5 дюйма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Среди новых айфонов будет бюджетная модель с основными функциями флагманаСреди новых айфонов будет бюджетная модель с основными функциями флагманаФото: REUTERS
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Компания Apple анонсировала выпуск сразу трех новых моделей iPhone. Смартфоны, в каждом из которых будет присутствовать функция распознавания лиц и безрамочный дисплей, поступят в продажу уже осенью этого года.

Однако, как сообщают осведомленные источники в компании, планы еще могут измениться.

Между тем, уже сейчас известно, что один из новых айфонов станет самым большим в данной серии Apple. Размер его экрана составит 6,5 дюйма, тогда у последней модели iPhone X всего 5,8 дюйма. Кстати говоря, второй смартфон будет иметь такие же относительно небольшие габариты, и это все, что известно о нем на данный момент.

Что же касается, последнего устройства, то, как сообщает Bloomberg, оно будет отличаться демократичными ценами. При это основные функции флагмана сохранятся.

Напомним, что последней раз Apple представляла iPhone X. С начала ноября прошлого года удалось продать 77,3 млн таких смартфонов, что на 2,7 млн меньше ожидаемых показателей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пользователи продолжают сообщать о все новых проблемах в работе последнего айфона. Так, выяснилось, что со временем его экран может выгорать, а сенсорный дисплей прекращает реагировать на нажатия при минусовых температурах.

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