Украина ужесточает наказание за незаконный въезд на территорию страны

СЕГОДНЯ 13:53 2018-02-27T13:53:10+03:00

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27 февраля украинский парламент большинством голосов утвердил законопроект, который ужесточает ответственность за незаконное пересечение госграницы. В частности, повышается ответственность за незаконное проникновение на «оккупированные территории», коими нынешний правящий режим в Киеве считает Крым, а также ДНР и ЛНР.

Первая попытка перейти границу вне установленного пункта пропуска, равно как и по поддельным документам будет караться административным задержанием и штрафом от 3400 до 8500 гривен (сейчас — от 1700 до 3400 гривен). Повторное же подобное нарушение, совершенное либо в течение года, либо группой людей — от 8500-13 600 гривен. Если же это иностранец, то для этой категории граждан подобный проступок будет сопряжен с запретом на въезд в Незалежную сроком до 10 лет.

Отдельно в законопроекте прописано наказание за сопротивление пограничникам и представителям общественных организаций, которые охраняют границу. Видимо, под «отдельными организациями» подразумеваются многочисленные украинские нацбатальоны, которые было решено, судя по всему, приравнять к пограничникам. Сопротивление оным увеличивает установленные штрафы в разы. В зависимости от тяжести содеянного. Кроме того, за это будет введена уголовная ответственность.

Стоит отметить, что законопроект обязывает пограничников и представителей общественных организаций по охране госграницы ходить с прикрепленными на груди видеокамерами. И фиксировать все происходящие нарушения на видео.