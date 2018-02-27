Посол России в Аргентине рассказал подробности "кокаинового дела"

27 Февр. 14:59 2018-02-27T14:59:14+03:00

Виктор Коронелли стал тем, кто сообщил об обнаружении наркотиков в Москву и местные правоохранительные органы

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Посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли рассказал, что именно он был инициатором обращения за помощью в Москву и в правоохранительные органы республики в связи с обнаружением в подсобке диппредставительства почти 400 кг наркотиков.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, чемоданы с "белой смертью" были найдены в российском учреждении в Буэнос-Айресе еще в декабре 2016 года. Спецслужбы приняли решение заменить наркотики на муку и ждать действий преступников. Спустя год злоумышленники захотели вернуть товар и были задержаны.

"Я как посол был в курсе, через меня осуществлялись контакты с министром безопасности Аргентины, с которым мы работали в очень тесном и эффективном контакте. <...> Задача была выйти на след всей этой преступной банды, взять их с поличным, что и удалось сделать", - сказал Коронелли в интервью "Коммерсантъ FM".

Он подчеркнул, что с декабря прошлого года под стражей находятся трое подозреваемых - Владимир Калмыков, Иштимиру Худжамов и Али Абьянов. Последний ранее был завхозом российского посольства в Аргентине. Именно он провез наркотики в служебный гараж, а после спрятал их в одном из складских помещений.

Между тем, еще один фигурант дела находится в розыске.