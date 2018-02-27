Акции компаний с "императором" в названии взлетели в цене в Китае

27 Февр. 15:23 2018-02-27T15:23:22+03:00

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Акции и облигации китайских компаний, в названии которых присутствуют слова "король" или "император", резко взлетели в цене. Такой скачок был зафиксирован сразу после того, как Центральный комитет Коммунистической партии КНР предложил отменить ограничения на срок полномочий лидера страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что если из конституции республики уберут пункт, согласно которому вице-председатель Китая может занимать пост не более двух сроков подряд, то нынешний председатель Си Цзиньпин сможет оставаться на своей должности и дальше.

На фоне возможных изменений акции разработчика ПО Shenzhen Emperor Technology, в названии которого есть "император", выросли на рекордные девять процентов, а объемы торгов увеличились в три раза по сравнению с пятницей. Подорожали и ценные бумаги компаний Harbin Viti Electronics Co и Vatti Corp., которые звучат как "могущественный император" и "китайский император".

Как сообщает агентство Bloomberg, на три процентра выросли и акции фирмы JiangxiHuangshanghuang Group Food Co., в названии которой есть словосочетание "Король королей".