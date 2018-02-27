В Вологодской области сокращают чиновников

27 Февр. 15:34 2018-02-27T15:34:53+03:00

Речь идет об оптимизации структур Правительства региона. Общий экономический эффект от этих мероприятий составит в 2018 году 24 млн рублей

Изменить размер текста: A A

К оптимизации Правительство области приступило еще в 2012 году. Тогда по данным Росстата число чиновников в регионе было одним из самых высоких в стране.

За пять лет штатная численность органов исполнительной государственной власти области уменьшилась на 1 098 единиц или на 32%. В минувшем году эта цифра составила 40 единиц.

В этом году планируется сократить еще 38 штатных единиц. Как подчеркивают в Правительстве, речь идет не только о сокращении численности чиновников, но и об оптимизации структуры госаппарата.

В ходе всех оптимизационных мероприятий уже произошло уменьшение количества органов исполнительной государственной власти области с 51 до 31.