2018-02-27T15:34:53+03:00
Общество

В Вологодской области сокращают чиновников

Речь идет об оптимизации структур Правительства региона. Общий экономический эффект от этих мероприятий составит в 2018 году 24 млн рублей
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К оптимизации Правительство области приступило еще в 2012 году. Тогда по данным Росстата число чиновников в регионе было одним из самых высоких в стране.

За пять лет штатная численность органов исполнительной государственной власти области уменьшилась на 1 098 единиц или на 32%. В минувшем году эта цифра составила 40 единиц.

В этом году планируется сократить еще 38 штатных единиц. Как подчеркивают в Правительстве, речь идет не только о сокращении численности чиновников, но и об оптимизации структуры госаппарата.

В ходе всех оптимизационных мероприятий уже произошло уменьшение количества органов исполнительной государственной власти области с 51 до 31.

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