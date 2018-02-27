Путин 28 февраля поздравит российских призеров Олимпиады-2018

27 Февр. 15:37 2018-02-27T15:37:46+03:00

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Во вторник, 27 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин в эту среду встретится с российскими олимпийцами. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава нашего государства 28 февраля поздравит победителей и призеров XXIII зимних Олимпийских игр, которые проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

«Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер планирует в ближайшее время встретиться с призерами Олимпиады-2018. Как тогда подчеркнул представитель Кремля, для того, чтобы эта встреча состоялась, остается только согласовать графики спортсменов.

Стоит отметить, что на завершившихся в Пхенчхане Олимпийских играх российские атлеты завоевали 17 медалей. В результате в общекомандном медальном зачете наша сборная заняла 13-е место.