В Верховной раде пригрозили жестким ответом на «агрессию России»
Украина собирается принять законопроект, в котором Россия будет называться не просто «страной-агрессором», а государством, представляющем основную и постоянную угрозу Незалежной.
Как заявил журналистам заместитель главы фракции "Народный фронт" в Верховной раде Юрий Береза, готовящийся документ преследует фундаментальную цель "полностью поменять всю философию и сознание украинского народа"."Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины. В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм", — пообещал украинский парламентарий.
Кроме того, как уверяет другой депутат ВР, замглавы фракции "Народный фронт", член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, стандарты НАТО станут не просто пустыми и красивыми словами. Ряд критериев в законопроекте станут руководством к действию в направлении членства в Североатлантическом альянсе, - пишет «Обозреватель».
«Предполагается, как увеличение финансирования на оборону, так и поэтапную модернизацию вооружения, военной техники в соответствии со стандартами альянса", - сообщил Тетерук.
24 февраля на Украине вступил в силу скандальный документ о так называемой реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа «страной-агрессором», а антитеррористическая операция на востоке страны трансформируется в военную.
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