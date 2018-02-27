2018-02-27T16:43:00+03:00
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Сериал "Друзья" обвинили в расизме, насмешках над полными людьми и гомофобии

На претензии ответил звезда ситкома Мэтт Леблан
Евгений ЧЕРНЕНКО
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«Друзья» вышли впервые на экраны в 1994 году и не сходили с них более десяти лет«Друзья» вышли впервые на экраны в 1994 году и не сходили с них более десяти лет
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Повторный показ в США нашумевшего сериала «Друзья» обернулся нешуточным скандалом. Доморощенные кинокритики, видимо, руководствуясь нынешними новыми веяниями в стране и отсутствием политкорректности, обвинили создателей популярного ситкома объявили в расизме, насмешках над полными людьми и пропаганде гомофобии. И обрушились в Сети с критикой в адрес сценаристов.

Защитить своих коллег по съемочной площадке решил исполнитель одной из главных ролей в ситкоме актер Мэтт Леблан. Исполнитель роли Джо заявил, что все обвинения безосновательны. А поднявшаяся кампания против культового сериала — не более чем пиар.

«Я тоже слышал эти слухи о критике сериала «Друзья». Я не согласен со всем этим. "Друзья" были посвящены вечным темам: о дружбе, которая проходит испытание временем, любви, доверии, отношениях, предательстве, семье и других»», – сказал Леблан в интервью изданию Washington Examiner.

«Друзья» вышли впервые на экраны в 1994 году и не сходили с них более десяти лет. История рассказывает о шести друзьях: Монике, Чендлере, Джо, Рэйчел, Россе и Фиби. Ситком стал культовым и получил множество наград, среди которых «Эмми», а также «Золотой глобус».

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