Работа по оправданию Крушельницкого может растянуться на месяцы
По заявлению Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, чтобы защитить российского керлингиста Александра Крушельницкого и, возможно, полностью реабилитировать спортсмена, чьи обе допинг-пробы на ОИ_2018 в Пхенчхане дали положительный результат на мельдоний, необходимо провести огромную работу.
"Работа не на один день или месяц. Но у нас других вариантов нет, мы будем биться. Все члены исполкома федерации поддерживают Александра и верят в его невиновность. Будем отстаивать свою правоту", – приводят слова Свищева РИА Новости.
27 февраля в Федерации керлинга России прошло закрытое заседание исполкома на котором рассматривалось дело керлингиста Александра Крушельницкого.
Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу в "миксте" на Олимпиаде в Пхенчхане. Однако проба Крушельницкого, взятая во время Игр, дала положительный результат на мельдоний. В следствии чего результат был аннулирован, и российским спортсменам пришлось вернуть обратно завоеванные медали.