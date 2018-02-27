2018-02-27T17:55:43+03:00
Происшествия

Лимузин президента Польши врезался в бетонное ограждение

К счастью, в результате аварии ни Анджей Дуда, ни кто-либо другой не пострадал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
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Лимузин президента Польши Анджея Дуды попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Кракове. В момент аварии глава государства находится в салоне автомобиля, но не получил каких-либо телесных повреждений.

По последним данным, ДТП произошло при въезде на мост Силезских Повстанцев. Президентский лимузин врезался в бетонное ограждение, отделяющее полосы движения от трамвайных путей, и буквально повис на перегородке.

Из-за произошедшего Анджею Дуде пришлось пересесть в другую машину. После этого польский лидер продолжил свой путь в Бохню, где ему должны вручить звание почетного гражданина города.

Между тем, как сообщает RMF 24, лимузин прибыл к месту технического осмотра своим ходом. Там специалисты обнаружили повреждение шины автомобиля.

В настоящий момент на месте инцидента работают правоохранительные органы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце октября прошлого года в ДТП попал и президент Словакии Андрей Киска. Его лимузин столкнулся с другим автомобилем возле села Стречно на северо-западе страны. Тогда никто не пострадал.

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