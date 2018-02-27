2018-02-27T18:07:34+03:00
Спорт

СМИ: Россия может лишиться права принимать международные спортивные соревнования

С 1 апреля Россия не сможет подавать новые заявки на проведение турниров до тех пор, пока РУСАДА не будет полностью восстановлено в правах
Денис СУХОВ
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СМИ: Россия может лишиться права принимать международные спортивные соревнованияСМИ: Россия может лишиться права принимать международные спортивные соревнованияФото: REUTERS
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С 1 апреля этого года Россия может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью не восстановят в правах.

Такой вывод следует из формулировок новой редакции «Международного стандарта соответствия кодексу WADA для подписавших сторон» (ISCCS), опубликованном на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В настоящем виде документ допускает прием заявок на международные соревнования только от тех стран, чьи национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации признаны соответствующими кодексу WADA.

С российской стороны ISCCS подписан РУСАДА, которое все еще находится под бессрочными санкциями, напоминает Чемпионат.com. Таким образом, с 1 апреля 2018 года Россия лишается возможности принимать у себя крупные международные спортивные мероприятия, включая чемпионаты мира и Европы, этапы авто- и мотогонок, Кубков мира по каким-либо видам спорта.

При этом ограничения не коснутся уже согласованных заявок, а также соревнований, которые проводятся организациями, не подписавшими кодекс WADA (например УЕФА, баскетбольная Евролига или любая из франшиз ММА).

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