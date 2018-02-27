Яровая: Решение ЕСПЧ по жарившей яичницу на Вечном огне украинке - попытка узаконить преступления

27 Февр. 18:53 2018-02-27T18:55:52+03:00

По мнению Ирины Яровой, подобный вердикт — ни что иное, как пренебрежение ЕСПЧ положениями Конвенции о защите прав человека Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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Решение Европейского суда по правам человека, оправдавшего поступок украинки Анны Синьковой, в 2010 году пожарившей яичницу на Вечном огне и приговоренной к условному наказанию, в Государственной думе России расценили как попытку принизить подвиг советских воинов, освободивших Европу от коричневой чумы фашизма.

По мнению зампреда ГД Ирины Яровой, подобный вердикт — ни что иное, как пренебрежение ЕСПЧ положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в целях соблюдения которой суд и создавался.

«Данное решение ЕСПЧ создает опасный прецедент. Это попытки узаконить осквернение тех, кто ценой жизни подарил Европе и всему миру жизнь и свободу. Навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности», — заявила вице-спикер Госдумы.

По мнению парламентария, если суд и дальше будет выносить подобные решения, то Россия сделает все, чтобы его либо распустить, либо вовсе упразднить, сообщает РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 27 февраля Европейский суд по правам человека, рассмотрел дело гражданки Украины Анны Синьковой, в 2010 году пожарившей яичницу на Вечном огне, и приговоренной к условному наказанию.Он оправдал ее поступок и присудил выплатить ей компенсацию за нанесенный моральный вред в размере €4 тыс.