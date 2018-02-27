Эрдоган пообещал шестилетней девочке похороны с почестями

27 Февр. 19:06 2018-02-27T19:06:11+03:00

Во время выступления Эрдоган расцеловал юную кадетку Амине Тирас и торжественно заявил: "Если она погибнет, ее тело укроют флагом" [видео]

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Курьезный случай произошел в Турции на партийной конференции в городе Кахраманмараш с участием лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время своей речи, в которой Эрдоган заявил, что резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии не выполняется, президент страны увидел среди присутствующих шестилетнюю воспитанницу кадетского училища Амине Тирас, которая слушала его выступление и по ее щекам текли слезы. Эрдогана умилила реакция ребенка на его речь, и он позвал девочку подойти поближе.

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", — сказал Эрдоган, и пообещал ребенку, что, если она погибнет в бою, как настоящий турецкий воин, то ее ждут похороны с почестями.

"Вы только посмотрите! У нее в кармане флаг Турции! Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", - обрадованно заявил турецкий лидер и обратился к ребенку, спросив, готова ли она отдать жизнь за свою страну. Девочка ответила утвердительно, после чего Эрдоган несколько раз поцеловал ее в щеки и отпустил.